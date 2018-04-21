ضبط عامل تعدى جنسيا على فتاة فى المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل استدرج فتاة تعاني من المرض النفسي وتعدى عليها جنسيا، في بركة السبع.



تلقى مأمور مركز بركة السبع، بلاغًا من "أ. م. ش" 35 سنة، ربة منزل يفيد بتضررها من "أ. ط. أ" 17 سنة، عامل، لقيامه باستدراج نجلتها " ش. م. ط" 12 سنة طالبة إلى منزله المجاور والتعدي عليها جنسيا، وذلك حال قيامها بشراء بعض المتطلبات من محل بقالة مجاور لهم، وأضافت بأن نجلتها تعاني من مرض نفسي.



بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها بمستشفى بركة السبع المركزي ورد التقرير الطبي يفيد وجود جرح خارجي بالعجان وتجمع دموي ونزيف بالمهبل.



وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن الواقعة المحضر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشأن الواقعة.