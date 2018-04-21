«العبيدي» يطالب «الهجرة» بحماية المصريين بالخارج من محافظ المنيا

استنكر بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج ما أقدم عليه محافظ المنيا الدكتور عصام بدوي من تحديد ستة أشهر للعمالة المصرية - الحاصلة على إجازات بدون مرتب - بالخارج للعودة لاستلام وظائفهم وإلا يتم فصل هذه العمالة.



وقال بهجت العبيدي إن تصريحات المحافظ مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار لم ترق لتكون سببا في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعرِّض العديد من العمالة المصرية في الخارج لفقدان فرص عملهم، وهو ما يؤكد قصر النظر فيما يتم اتخاذه من قرارات، وأن متخذ مثل هذه القرارات ليست لديه الخبرة الكافية ولا الصورة الكاملة، لأوضاع العمالة المصرية في الخارج، مطالبا محافظ المنيا بإيجاد حلول لا تضر العمالة المصرية في الخارج.



وأضاف بهجت العبيدي أن ما ساقه المحافظ على سبيل المثال في حاجة المحافظة للمهندسين أمر يدعو للدهشة، فقوة المحافظة كما ذكر السيد المحافظ ١٧٦ مهندسا لديه منهم بضعة وستون مهندسا، أي أنه في حاجة إلى مائة مهندس، وذلك يجعلنا نتساءل: هل يرقى ذلك ليكون سببا يطالب به المحافظ مهندسي محافظة المنيا بالخارج بالعودة وترك فرص عملهم؟!



وطالب العبيدي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالتدخل لدى محافظ المنيا عصام بدوي لإيجاد حلول لا تضر العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم من هذا القرار، مؤكدا أن المصريين في الخارج لا يتأخرون في خدمة بلدهم في أي وقت وتحت أي ظرف.