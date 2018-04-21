اغتيال باحث فلسطينى فى ماليزيا على يد مجهولين

أطلق مجهولون الرصاص صباح، اليوم السبت، على الباحث والمخترع الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا أثناء توجهه لصلاة الفجر في مسجد قريب من منزله.



وقالت الشرطة الماليزية إنَّ فادي البطش تعرّضَ لإطلاق نار من قبل شخصين كانا يركبان دراجة نارية، وأطلقا عليه 10 رصاصات وتوفي على الفور، حسب وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء.



ولفتت الوكالة إلى أنَّ البطش يُعد أول فلسطيني وعربي يحصل على جائزة أفضل باحث عربي في منحة خزانة الماليزية، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية.