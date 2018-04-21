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السبت 21/أبريل/2018 - 07:37 ص

ناتالى بورتمان تكشف سبب رفضها حضور حفل فى إسرائيل

ناتالى بورتمان
ناتالى بورتمان
وائل خورشيد
dostor.org/2136921

ثارت موجه من التعاطف العربي، بعد رفض الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلى ناتالى بورتمان، حضور حفل فى إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها مليون دولار؛ بسبب ما وصفته في رسالة لمنظموا المهرجان بـ«الأحداث المؤلمة».

وقالت المؤسسة المانحة لجائزة "جينسيس" نقلا عن وكيل لبورتمان القول إنَّ: «الأحداث التى وقعت فى الفترة الأخيرة فى إسرائيل أزعجتها بشدة ولا تشعر بالراحة للمشاركة فى أى مناسبات عامة هناك».

وحمّل العديد من المتابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي رد "بورتمان" بأنه تضامن مع قضية الفلسطينيين، واستخدام العنف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين؛ إلا أنَّ الممثلة الأمريكية إسرائيلية الأصل كان لها قول آخر.

وقالت ناتالي بورتمان في رسالة على حسابها الشخصي على «إنستجرام»: «قراري بعدم حضور حفل توزيع جوائز جينسيس قد تم تشويهه من قبل آخرين.. لقد اخترت عدم الحضور لأنني لم أكن أريد أن أظهِر تأييدًا لبنيامين نتنياهو، الذي كان سيلقي خطابًا في الحفل».

وردًا على مزاعم وزير الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف بأنَّ "بورتمان" منضمة لحركة مقاطعة إسرائيل، قالت الممثلة الأمريكية: «على نفس المنوال، أنا لست جزءًا من حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ولا أؤيدها».

وتابعت: «مثل العديد من الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم، يمكنني أن أنتقد القيادة في إسرائيل دون الرغبة في مقاطعة الأمة كلها.. أنا أقدر أصدقائي وعائلتي الإسرائيليين، والطعام الإسرائيلي، والكتب، والفن، والسينما والرقص.. لقد تم إنشاء إسرائيل قبل 70 عامًا كملاذ للاجئين من الهولوكوست».

وفي جزء غامض من ردها قالت بورتمان: «لكن سوء معاملة من يعانون من فظائع اليوم لا يتماشى مع قيمي اليهودية»، مضيفة: «لأنني أهتم بإسرائيل، يجب أن أقف ضد العنف والفساد وعدم المساواة وسوء استخدام السلطة».

واختتمت الرسالة بالقول: «من فضلكم لا تأخذوا رسالة لم تصدر مني وكأنها مني».

ناتالى بورتمان تكشف سبب رفضها حضور حفل فى إسرائيل
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