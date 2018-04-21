الإمام الأكبر: الأصل فى الزواج ليس التعدد

رد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على فتوى وردت إليه خلال توليه منصب دار الإفتاء تقول: «سمعنا أن الأصل في الإسلام هو الزواج من أربع زوجات، وإذا لم نتمكن فيكون بثالث أو اثنتين، ومن لم يستطع فواحدة، أن ما سمعته يخالف الشريعة فقد قال الله تعالي في كتابه:( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)»



وقال الأمام الأكبر: «ليس صحيحا أن الأصل في الإسلام هو التعدد في الزوجات؛ لانه لا يوجد نص صريح يأمر بالتعدد لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية، وإلا لكان المتزوج بواحدة فقط آثما، أو مخالفا للسنة، والتعدد مباح فقط وليس مأمورا به، وإباحته مشروطة بالعدل الدقيق بين الزوجتين أو الزوجات، وأيضا مشروطة بالقدرة المالية والجسدية، فإذا لم يستطع العدل أو كان عاجزا ماديا فإنه لا يجوز له التعدد.هذا هو ما يؤخذ من أحكام الزواج في القرآن والسنة الصحيحة».