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السبت 21/أبريل/2018 - 05:41 ص

ترامب يتهم مدير التحقيقات الفيدرالى السابق بتسريب وثائق سرّية

ترامب يتهم مدير التحقيقات
وائل خورشيد
dostor.org/2136917

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، متهمًا إياه بتسريب وثائق في غيابة السرّية إلى وسائل الإعلام.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» صباح اليوم السبت: «جيمس كومي سرَّب وثائق سرّية بشكل غير قانوني إلى الصحافة من أجل إنشاء مجلس خاص؟ لذلك.. تم إنشاء المجلس الخاص على أساس عمل غير قانوني؟، حقا.. هل يعرف الجميع ما الذي يعنيه ذلك؟».

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية بعض من محتوى مذكرات مدير مكتب التحقيقات السابق جيمس كومي المكونة من 15 ورقة، والتي تعرض تفاصيل مكالمات هاتفية بين ترامب وكومي، تتناول الحديث عن قضية التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.

ترامب يتهم مدير التحقيقات الفيدرالى السابق بتسريب وثائق سرّية
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