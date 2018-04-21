اليوم.. جنايات الإسماعيلية تنظر محاكمة 3 تجار مخدرات

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة امرأتين ورجل بتهمة تهريب 10 كيلو هيروين عبر المجرى الملاحى لقناة السويس على معدية أفراد القنطرة فى الجناية رقم 1393 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة شرق المقيدة برقم 1069 لسنة 2016 كلى الإسماعيلية.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جاب الله جاب الله عوض الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبد المنعم صبرى، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 من مايو عام 2016 أثناء تواجد قوات حرس الحدود المعينة على معدية أفراد القنطرة غرب بممارسة عملهم فى التفتيش وفحص العابرين من الجانب الشرقى لقناة السويس إلى الجانب الغربى للقناة اشتبهوا فى كل من المتهمة "شفافة.س.ن" 35 عاما ربة منزل والمتهمة "سمرا.ح" 37 عاما ربة منزل وبرفقتهما المتهم "مبروك.س.ن"48 عاما مزارع جميعهم مقيمين الحسنة شمال سيناء.



وبتفتيش المتهمتين الأولى والثانية بمعرفة سيدة تم انتدابها للتفتيش تم العثور بحوزة المتهمة الأولى على 20 قالبا أسطوانيا من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات، كما تم العثور على نفس الكمية والعدد بحوزة المتهمة الثانية أثناء تفتيشها بإجمالى 40 قالبا أسطوانيا من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرامات.



وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأحالهما المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.