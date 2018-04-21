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حوادث
السبت 21/أبريل/2018 - 04:50 ص

سقوط عاطلين لاتهامها بسرقة 40 صيدلية بالقاهرة

سقوط عاطلين لاتهامها
سقوط عاطلين لاتهامها بسرقة 40 صيدلية بالقاهرة
مصطفى حربى
dostor.org/2136909

ألقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، القبض على عاطلين تخصصا فى ارتكاب جرائم سرقات الصيدليات ليلًا بأسلوب كسر الأبواب بالنزهة.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من العميد محمود هندى، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، يفيد بتعرض عدة صيدليات للسرقة من قبل عاطلين.

فيما أمر اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العقيدان أيمن صلاح وولاء فكرى، مفتشى المباحث، وعلى الفور كلف المقدم محمد مكاوى، رئيس مباحث القسم، النقيب محمد جودة النادى، معاون مباحث القسم، بفحص خط سير وصول وهروب الجناة، وتنشيط المصادرالسرية، وفحص ذوي المعلومات الجنائية المشهور عنهم ارتكاب تلك الجرائم.

عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وهما: "أحمد.ز"، عاطل، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب فى 20 قضية، ومقيم بدائرة القسم، و"حسين.ه"، عاطل، ومقيم بدئرة القسم، وعثر بحوزتهم على علب أدوية ومبلغ 5000 جنيه، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المسروقات الخاصة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 40 واقعة سرقة صيدلية ومركز طبي وعيادة خاصة بالقاهرة.

وتحرر المحضر رقم 1925 جنح النزهة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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