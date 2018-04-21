اليوم.. كرنفال دولى للطبول فى شارع المعز

ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الطبول الدولى٬ يشهد شارع المعز بالحسين٬ في تمام الرابعة من عصر اليوم السبت٬ انطلاق كرنفال دولي لكل الفرق المشاركة في المهرجان٬ تحت شعار «لنتحد سويا من أجل السلام».



ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الكرنفال من أمام بوابة الفتوح٬ علي أن تمر بطول شارع المعز.



يشار إلى أن أكثر من عشرين دولة عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية تمثل ثقافات شعوب العالم المختلفة، تشارك في المهرجان حيث تنصهر وتتوحد مع الفنون التراثية المصرية لتُنسج معزوفة فنية تعبر عن السلام لكل العالم برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان.