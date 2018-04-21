أشرف رشاد: لا أؤيد تحويل ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب سياسى

أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن الإبقاء على ائتلاف دعم مصر كائتلاف برلماني أفضل وأكثر جدوى من تحوله إلى حزب سياسي، لافتًا إلى أنه لا يؤيد مقترح تدشين الائتلاف لحزب سياسي؛ لأن الائتلاف تم تدشينه على أساس أنه ائتلافًا برلمانيًا يضم عدد من الأحزاب المختلفة بصفوفه.



وأضاف "رشاد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وجهة النظر التي يتبناها حزب مستقبل وطن تجاه هذا الملف ستحافظ على الائتلاف وتمنع حدوث أي شقاق في صفوف الأحزاب المنضوية للائتلاف.