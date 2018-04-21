القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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سياسي
السبت 21/أبريل/2018 - 03:58 ص

أشرف رشاد: لا أؤيد تحويل ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب سياسى

المهندس أشرف رشاد،
المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن
إسلام نصير
dostor.org/2136903

أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أن الإبقاء على ائتلاف دعم مصر كائتلاف برلماني أفضل وأكثر جدوى من تحوله إلى حزب سياسي، لافتًا إلى أنه لا يؤيد مقترح تدشين الائتلاف لحزب سياسي؛ لأن الائتلاف تم تدشينه على أساس أنه ائتلافًا برلمانيًا يضم عدد من الأحزاب المختلفة بصفوفه.

وأضاف "رشاد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وجهة النظر التي يتبناها حزب مستقبل وطن تجاه هذا الملف ستحافظ على الائتلاف وتمنع حدوث أي شقاق في صفوف الأحزاب المنضوية للائتلاف.

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