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السبت 21/أبريل/2018 - 03:42 ص

فيلم الرعب «A Quiet Place» يتصدر شباك التذاكر العالمى

فيلم الرعب «A Quiet
فيلم الرعب «A Quiet Place» يتصدر شباك التذاكر العالمى
منار إبراهيم
dostor.org/2136900

تصدر فيلم الرعب العالمي «A Quiet Place» شباك التذاكر بالمملكة المتحدة الأمريكية، وحصد أعلى إيرادات بالسوق الأجنبية بلغت 9 مليارات دولار أمريكي خلال أسبوعين من طرحه.

الفيلم من بطولة إيميلي بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثي وجون كراسينسكي، وإخراج جون كراسينسكي.

وتدور أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، ولكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملي بلانت دور الأم، بينما مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك في الفيلم يقوم بدور زوجها، والذي لا يهتم بالمشاعر ويضع دومًا نصب عينيه حماية عائلته والحفاظ عليهم، ويتناسى دومًا معاناته.


وانطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز موزع أفلام شركة يونيفرسال بيكتشرز.

فيلم الرعب «A Quiet Place» يتصدر شباك التذاكر العالمى
فيلم الرعب «A Quiet Place» يتصدر شباك التذاكر العالمى
فيلم الرعب «A Quiet Place» يتصدر شباك التذاكر العالمى
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