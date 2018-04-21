حبس تاجر مخدرات لحيازته 3 كيلو «هيروين» بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية باستعجال تحريات أجهزة الأمن حول تاجر مخدرات، وهارب من 26 سنة سجنًا؛ لحيازته 3 كيلو هيروين بمنطقة عين شمس، كما أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كانت وردت معلومات للمقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام "كريم. ر"، وشهرته "كرم عفروتو"، 52 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 14 قضية؛ لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.



وبجمع المعلومات بمعرفة الرائد خالد صلاح، معاون مباحث القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته 11 أسطوانة تحوى مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرامات، و6 آلاف جنيه، و266 دولارًا أمريكيًا، وسلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول، وبطاقة رقم قومي بصورة المتهم باسم "سليمان. ع"، 58 سنة، ومقيم عزبة السلام، أبو صوير - الإسماعيلية "مزورة".



وبمواجهته أمام العقيد أيمن صلاح، مفتش المباحث اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وحيازته للبطاقة المزورة خشية ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.