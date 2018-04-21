«ترامب» يُهاجم الحزب الديمقراطى الأمريكى

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي الأمريكي، بعد تحريك الأخير دعوى قضائية ضد حملته الرئاسية بالتواطوء في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، متوعدًا إياهم بالرد.



وقال «ترامب» في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «للتو علمت أنَّ الديمقراطيين قاضوا المقر الانتخابي.. هذا قد يكون خبرًا جيدً».



وقال مهاجمًا الديمقراطيين: «سنرد الآن على حاسوب اللجنة القومية للحزب الديمقراطي الذي رفضوا تسلميه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحاسوب ديبي واسرمان شولتز (نائبة ديمقراطية)، وكذلك المستندات التي بحيازة الرجل الباكستاني الغامض، وبريد كلينتون».



وقد أقام الحزب الديمقراطي الأمريكي دعوى قضائية ضد روسيا والمقر الانتخابي لحملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة وويكيليكس، متهمًا إياهم بالتآمر للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.