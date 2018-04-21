القبض على لص الشقق السكنية ببولاق الدكرور

ألقى أهالى منطقة بولاق الدكرور، القبض على لص، بعد قيامه بسرقة أجهزة كهربائية من داخل المنازل، وتم تسليمه لقوات الشرطة.



وقيد الأهالى اللص بعد ضبطه وقاموا بتسليمه لشرطة قسم بولاق الدكرور.



كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بقيام الأهالي من سكان منطقة بولاق الدكرور، بالإمساك بلص، بعد سرقته أجهزة كهربائية من أحد المنازل، حيث تبين أنه متخصص في سرقة الشقق السكنية.



وتم تحرير محضر 1894 إداري بولاق الدكرور، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.