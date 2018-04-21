أسعار الجبس اليوم.. «الدولية» بـ640 جنيهًا للطن

واصلت أسعار الجبس اسقرارها بالأسواق خلال اليومين الماضيين، وسجل سعر جبس "سيناء" 695 جنيهًا للطن، وجبس "البلاح" 600 جنيه للطن، و"السويس" 500 جنيه للطن، و"الدولية" 640 جنيهًا للطن، والمعمار 635 جنيهًا للطن، والقومية 515 جنيهًا للطن.



وتختلف أسعار الجبس بالمحافظات، حسب آليات العرض والطلب في السوق، وتشمل مصاريف النقل.



وتتميز أسعار الجبس بالثبات النسبي عن أسعار مواد البناء والتشييد الأخرى، لضعف الإقبال عليها مقارنة بالحديد والأسمنت، لذلك لا يشهد الجبس تقلبات كبيرة في الأسعار.