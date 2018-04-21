تعرّف على أسعار «الطوب» اليوم

استقرت أسعار الطوب في أسواق مواد البناء، اليوم السبت، وبلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4746 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة.



وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3729 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 630 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترات نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 839 جنيهًا.