اليوم.. «الجبل النقى المقدس» فى رحاب الأوبرا المصرية

يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفل فلامنكو٬ للراقصة الإسبانية ألبا إيريديا٬ تحت عنوان" بورو ساكرومونتي" أو"الجبل النقى المقدس"، وتستعيد خلاله ذكريات بدايتها الفنية بتلك المنطقة والتى شهدت انطلاق مسيرتها مع فنون الفلامنكو التقليدية ورقصات الثامبرا.



يُذكر أن عارضة الفلامنكو ألبا إيريديا بدأت مشوارها الفنى فى سن 4 سنوات وتنتمى لأحد أهم الأسر المحترفة فى فنون الفلامنكو، قدمت أولى حفلاتها عام 2005 على مسرح كاسا باتاس الذى يعد الأكثر أهمية في عالم الفلامنكو وتوالت عروضها الناجحة فى مختلف مناطق إسبانيا وخارجها منها الولايات المتحدة واليابان، شاركت فى مجموعة من المهرجانات وحصلت على العديد من الجوائز كما نالت استحسان الجمهور والنقاد.