الإثنين.. الكاتب خالد علاء بضيافة معهد جوته

تستضيف مكتبه معهد جوته بالدقي، الكاتب المصري علاء خالد، لمناقشة روايته الأحدث "أشباح بيت هاينريش بُل"، في إطار احتفالها باليوم العالمي للكتاب٬ وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء الإثنين الموافق 23 أبريل الجاري٬ يدير اللقاء الكاتب أحمد شوقي علي.



وتدور أحداث الرواية، الصادرة عن دار الشروق، في قرية ألمانية صغيرة، إثر مغادرة الرواي مصر، بعد ثورة يناير 2011، ليقضي عدة شهور في إقامة أدبية مليئة بالمفاجآت والتساؤلات، في بيت تحوطه الغابات، مع مجموعة من الكتاب من جنسيات مختلفة، كل منهم يحمل أيضًا آثار ثورة مرت ببلده أو بذاكرته، وأشباحًا أطلقتها هذه الثورات ظلت تطاردهم لزمن طويلة.



وعلاء خالد، شاعر وروائي مصري وكاتب في جريدة "التحرير" وجريدة "أخبار الأدب"، والمشرف العام وأحد مؤسسي مجلة أمكنة في الإسكندرية، منذ صدور ديوانه الأول في بداية التسعينيات، اعتبر أحد الأسماء الأساسية في تاريخ قصيدة "النثر في جيلى الثمانينيات والتسعينيات"، وصدرت له ستة دواوين شعرية أخرى، وثلاثة كتب نثرية.



وصدرت روايته الأولى بعنوان "ألم خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان لآخر" عن دار الشروق عام 2009.