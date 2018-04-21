اليوم.. حفل «النيل للآلات الشعبية» بمعهد جوته

ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة، الذى تنظمه الجمعية الأوروربية المصرية للموسيقى المعاصرة، يُقام فى الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفل بمعهد جوته بالدقى، تحييه مجموعة "إنسامبل موزايك"، في برنامج متميز يضم مجموعة من أهم المؤلفين الموسيقيين بالدول العربية ودول الشرق الأوسط.



ويتضمن البرنامج مؤلفة موسيقية لـ"بشرى الترك" اللبنانية الأصل والمقيمة بالمملكة المتحدة، و"زاد ملتقى" اللبناني الأصل أيضًا والمقيم بفرنسا، و"عمر عقبة" المصرى النمساوى، والمغربى "أحمد الصياد"، بجانب المؤلف الإيرانى الألمانى "إحسان خاطبى" والذي يهدى مؤلفته مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إنسامبل موزايك.



وبمشاركة عازف القانون المتميز الفنان صابر عبدالستار٬ حيث يقوم بعزف مؤلفتين كتبهما اثنين من مؤلفى منتدى التراث والحداثة، الذي أقيم بالقاهرة فى 2016 كمحاكاة للمؤتمر الأول عن الموسيقى العربية فى 1932، والجديد أنه يقوم بالعزف مع أعضاء فرقة النيل للآلات الشعبية وقطبيها المميزين الفنان "رجب صادق" على الطبلة والفنان "سلامة متولى" على الربابة.