حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى «الفودو» بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطه وبحوزته 2 كيلو مخدر فودو بالشرابية.



وردت معلومات للمقدم محمد العشيري، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، أن عاطل يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الفودو و360 جنيهًا.



واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.