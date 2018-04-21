سقوط عاطل بحوزته 250 جرام «أستروكس» فى عين شمس

ألقى رجال مديرية أمن القاهرة القبض على عاطل، بحوزته كمية من المخدرات بقصد الاتجار، ومبلغ مالى بعين شمس، وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.



تعود تفاصيل الواقعة بورد معلومات للمقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس ، بقيام "ياسر.س"، 30 سنة، عاطل، تخصص فى ترويج المخدرات بدائرة القسم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة الرائد خالد صلاح، معاون مباحث القسم، بأماكن تردد المتهم تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 250 جرام من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى 20000 جنيه.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مديرمباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.