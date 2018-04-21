بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

كرم أسبوع الموضة الأردنى، عددًا من نجوم الفن المصري والأردني؛ تقديرًا لجهودهم في عالم السينما والتليفزيون، على مدار الأشهر الماضية؛ ليمتعوا الجمهور العربى بفنهم، وذلك بالحفل المقام بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان.



وجاء من بين الضيوف الذين تم تكريمهم، الفنان الأردني إياد نصار، عن دوره فى مسلسل "هذا المساء"، والفنانة نيرمين الفقي، بمنحها جائزة التميز عن دورها فى مسلسل "أبو العروسة"، والفنانة لقاء سويدان، عن تميزها فى مسلسل "البيت الكبير"، والفنانة منة فضالي، والإعلامية جويل.



كما كرم القائمون على الأسبوع عدد من مصممي الأزياء من أصحاب الأسماء اللامعة فى سماء الوطن العربي، ومنهم مصمم الأزياء العالمي هانى البحيرى، والجزائري كريم أكروف، والمصممة المصرية إيمي بلبع، مصممة الكاجوال، والكويتية أديبة المحجوب، والمصممة الإماراتية شيخة الغيثى، وسارة أبو الهيجة المصممة الأردنية، والمخرج أيمن صقر.