القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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الثقافة
السبت 21/أبريل/2018 - 12:59 ص

صدور رواية «8 أبريل» من دار الأدهم

صدور رواية «8 أبريل»
نضال ممدوح
dostor.org/2136842

صدرت مؤخرا عن دار الأدهم للنشروالتوزيع٬ رواية "8 أبريل" من تأليف هشام شفيق.

وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: «كريم: إنت هتباتي إنهاردة في السخنة٬ وهترجعي بكرة يا أمنية مع ...؟ وفجأة يقع الموبايل من"كريم" في أرضية السيارة فيمد يده كي يلتقطه٬ ولم يرى السيارة التي كانت تقف في منتصف الطريق.. وتسمع أمنية طراخ.. ويقطع الاتصال. يصعد "خالد" إلى الدور العلوي متجها إلى حجرته٬ ويدخل الحمام ليغسل وجهه٬ ويرفع وجهه إلى المرآة٬ وفجأة يصاب "خالد" بالفزع وهو يري به وجه"كريم" آتيا من خلفه شاحبا...ويلتفت بفزع حوله بكل اتجاه باحثا عنه.. لكن لا يجد "كريم"».

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