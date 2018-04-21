اليوم.. اجتماع لنقيب الصيادلة لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة

يعقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، اجتماعًا اليوم السبت، الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة بالأزبكية؛ لبحث خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة وتحديد السياسة العامة للعمل داخل النقابة.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الخطوات التى ستتخذها النقابة تجاه قضايا المهنة وعلى رأسها أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية، وإعداد مذكرة بملاحظات النقابة حول مشروع قانون هيئة الأدوية، بالإضافة إلى بحث تنظيم رحلات داخلية وخارجية للصيادلة، ورحلات عمرة وحج، ودورات، وتنظيم معرض للسلع المعمرة، وتوفير قرض حسن لتجديد الصيدليات.