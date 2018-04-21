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السبت 21/أبريل/2018 - 12:25 ص

نائب يطالب بانعقاد «الأعلى للأجور» قبل الانتهاء من مناقشة الموازنة

النائب عبد الرازق
النائب عبد الرازق زنط
عائشة حسن
dostor.org/2136823

قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستهتم بزيادة مخصصات الأجور، وتعزيز بنود في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، من حيث زيادة رواتب الأطباء والمعلمين، عند مناقشتها للموازنة الجديدة للدولة 2018-2019.

وأوضح زنط، في تصريح لـ«الدستور»، أن اللجنة ستطالب بزيادة مخصصات الأجور طبقًا لأخر زيادة تم إضافتها على الأسعار، بحيث يتناسب نسبة زيادة الأجور مع زيادة التضخم، منوهًا بأن اللجنة ستطالب بحضور وزيرة التخطيط، رئيسة المجلس الأعلى للأجور؛ لبحث مسألة تحديد الحد الأدنى والأقصى من الأجور، والعلاوات، وقيمة الزيادة.

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