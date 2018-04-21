ماجدة نصر: زيادة أجور المعلمين مطلب رئيسى فى الموازنة الجديدة

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قطاع التعليم يحتاج لمزيد من التطوير من حيث زيادة عدد المدارس وتطويرها بالشكل الذي يُهيئ الطلاب لاكتساب مهارات تعليمية أفضل، فضلًا عن تأسيس بنية تحتية من الناحية التكنولوجيا، وذلك لتحقيق التنمية المطلوبة بحلول عام 2030.



وأكدت «نصر»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مسألة تدريب المعلمين وزيادة رواتبهم مطلب رئيسي للجنة في الموازنة الجديدة، فالحكومة وعدت بمراعاة المعلمين في ميزانية القطاع، فضلًا عن أن أي تطوير يتم إدخاله على منظومة لن يتحقق إلا بتوفير دعم مادي وزيادة اعتماد إضافي يمكن الوزارة من تحقيق ما تتبناه.