قريبًا.. صدور رواية «محاولة الإيقاع بشبح» للكاتب هانى عبدالمريد

تصدر قريبا عن الدار المصرية اللبنانية٬ أحدث أعمال الكاتب الشاب هاني عبدالمريد٬ رواية "محاولة الإيقاع بشبح".



وعن الرواية قال "عبدالمريد"، في تصريح لــ"الدستور": «في بعض الأحيان نتعرض لموقف ما يجعلنا نعيد التفكير في حياتنا، ومحاولة اكتشاف ذواتنا من جديد، أبطال الرواية تدريجيًا يكتشفوا أن حياتنا تدور بين نوعين من الأشباح، أشباح تطاردنا ونحاول طوال الوقت الفرار منها، وأشباح نطاردها، وربما ندفع حياتنا طائعين ثمنًا للإيقاع بها».



ومن أجواء الرواية، نقرأ: «في ذلك اليوم، كنا قد أدركنا بعد محاولات عدة، أن أبي وأخي الأكبر قد تحولا بالفعل لدميتين من المطاط، مجرد دميتين لا نفع منهما، ولا شيء استطعنا تقديمه لهما ليعودا لطبيعتهما البشرية كما كانا، حينها تركناهما ملتصقين بالبيت، صحونا مبكرًا، ارتديت ملابسي معتمدًا على نفسي، كما تعلمت مؤخرًا، ارتدت أختي الصغيرة ملابسها أيضًا بنفسها، بينما وقفت أمي تعلمها كيف تصفف شعرها سريعًا دون مساعدة من أحد، ونحن نتبادل التثاؤب كقطط صغيرة، ربما بسبب القلق وعدم النوم طوال الليل استعدادًا للسفر، الذي بدا لي كمغامرة».