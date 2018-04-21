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الثقافة
السبت 21/أبريل/2018 - 12:18 ص

تحت الطبع.. المجموعة الشعرية «العقل المعتقل» للبولندى تشيسواف ميووش

تحت الطبع.. المجموعة
نضال ممدوح
dostor.org/2136813

تصدر قريبًا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية للمجموعة الشعرية "العقل المعتقل" للشاعر البولندي تشيسواف ميووش٬ من ترجمة عبير مرعي.

وجاء على ظهر الغلاف: «أنا الآن مشرد ــ عقوبة عادلة٬ لكن ربما أكون قد ولدت لكي يتمكن العبيد الآبديون من الكلام من خلال شفتي، لماذا علي تجنيب نفسي؟، هل علي أن أتنكر لما هو علي الأرجح الواجب الوحيد للشاعر من أجل أن أكون واثقا فقط من أن أشعاري سوف تطبع في مجموعة أدبية محررة من قبل دار النشر الوطنية؟، قبل صديقي الرعب المجرد٬ مهما كان الاسم الذي اختار أن يعطيه له، وفاترقت طرقنا سواء كان الجانب الذي أجد نفسي عليه الآن سيكون نصر المستقبل أو ضحية المستقبل ليس هو المسألة هنا».

يُذكر أن "ميووش" نال جائزة نوبل عام 1980، وصدرت أول دواووينه الشعرية عام 1933 بعنوان "قصائد شعرية عن الزمن الساكن"، وفي عام 1936 أصدر ديوانه "ثلاثة شتاءات"، كما كتاب الرواية أيضًا ونال جائزة أدبية في بولندا عن روايته "الحساب"، ثم تحرك في سبتمبر عام 1939 نحو جبهة القتال باعتباره مراسلاً للإذاعة البولندية.

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