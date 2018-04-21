اليوم.. الحكم على مدير مدرسة انتهك عرض طفلة بالبساتبن

تصدر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة دائرة البساتين، المنعقدة بالتحمع الخامس، حكمها في قضية مدير مدرسة هتك عرض طفلة.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد.



وأسندت النيابة إلى المتهم طارق محمد الهلالي، تهمة هتك عرض الطفلة "سارة.أ. م"، بالقوة، بأن باغتها حال تواجدها بدورة المياه بمدرسة البساتين بنين المشتركة، فدفعها داخلها حائلاً دون خروجها منها، ثم حسر عنها ملابسها ولمس مواطن عفتها كونه مدير المدرسة ومدرس بها، وأكدت والدة الطفلة بأن المدير هتك عرض نجلتها بالقوة.



وقام المتهم بتمثيل الواقعة أمام النيابة العامة واعترف بما أقرت به التحقيقات.