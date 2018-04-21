«الإحصاء»: ارتفاع أعداد السائحين الوافدين من إسرائيل بنسبة 38%

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد السائحين الوافدين من غرب أوروبا إلى 265.855 سائح في شهر فبراير الماضي مقابل 171.191 سائح في الشهر نفسه من عام 2017، بزيادة قدرها 94.664 سائح بنسبة بلغت 55.3%.



واحتلت ألمانيا صدارة الدول بغرب أوروبا الأكثر إيفادًا السائحين بعدد 115.558 سائح في فبراير 2018، مقابل 71.793 سائح في فبراير من عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 61 %.



وفي مرتبة لاحقة حلت المملكة المتحدة بعدد 35.143 سائح في فبراير الماضي مقارنة بعدد 24.865 سائح في فبراير من العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 41.3%.



كما ارتفعت عدد السائحين الوافدين من إسرائيل إلى 8913 سائح في فبراير 2018، بعد أن كانت 6460 سائح في الشهر نفسه من عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 38%.

