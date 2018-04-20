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حوادث
الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:30 م

انتظام مروري بعد رفع حطام حادث تصادم أمام كلية الشرطة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى حربى
dostor.org/2136783

عادت الحركة المرورية لطبيعتها، عقب انتهاء الإدارة العامة للمرور من رفع حطام حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الشرقي المنطقة الأولى، أمام كلية الشرطة، في الاتجاه القادم من المعادي نحو السلام، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق، مفاده أثناء سير السيارة رقم أ م ج 1266 قيادة احمد محمد حسن عشماوى، 22 سنة، طالب بكلية الهندسة، ونتيجة لعدم يقظة قائدها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده، ودوران السيارة عدة مرات، وإصطدامها بالحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطى.

ونتج عن الحادث وفاة شخص، وإصابة قائد السيارة، و2 آخرين من مستقلي السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، بواسطة سيارات إسعاف الطريق، وأخطر قطاع أمن القاهرة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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