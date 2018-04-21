اليوم.. عمومية الغزل والنسيج لإعلان نتائج مكتب التطوير ومطالب العمال

تُنظم النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، صباح اليوم السبت، جمعيتها العمومية بمقر النقابة؛ وذلك لمناقشة تقرير مجلس النقابة عن نشاطها خلال العام الماضي، وإقرار الموازنة العامة، وقائمة مطالب عمال النسيج في ذكرى عيد العمال الذي يوافق أول مايو.



وأكد عبدالفتاح إبراهيم، أن الجمعية العمومية ستتضمن كذلك مناقشة آخر التطورات في ملف تطوير الغزل والنسيج واخر النتائج التي توصل إليها مكتب وارنر الأمريكي المكلف من قبل الحكومة بوضع خطة لتطوير الصناعة.



وقال عبدالفتاح إبراهيم، إن الجمعية العمومية ستكون بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للنسيج ورؤساء اللجان النقابية، وعمال الغزل على مستوى الجمهورية؛ وذلك لإقرار خطة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة في ظل وجود قانون جديد للنقابات العمالية.