اليوم.. رئيس الوزراء يزور محافظة الإسماعيلية

يتوجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية، يصحبه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، ووزيرالتنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي.



ويتفقد رئيس الوزراء أثناء زيارته مستشفى الإسماعيلية العام وأعمال إنشاءات مستشفى أبوخليفة، إلى جانب لقائه بعدد من قيادات المحافظة؛ لمتابعة أعمال التطوير بها.



ويتوجه رئيس الوزراء مساء السبت إلى محافظة بورسعيد، حيث يبدأ برنامج الزيارة بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة بمقر المحافظة، ويشمل برناج الزيارة تفقد محطة سكة حديد بورسعيد وتفقد المدرسة اليابانية "تحت الإنشاء"، وتفقد المبنى الإدارى للتأمين الصحى وتفقد مستشفى النصر للأطفال والأورام.