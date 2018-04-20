القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

مصر
الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:21 م

«جلوبال فاير باور»: مصر والجزائر أقوى جيوش إفريقيا في 2018

«جلوبال فاير باور»:
الدستور
dostor.org/2136775

أشار تقرير لمنظمة «جلوبال فاير باور» الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، إلى أن مصر والجزائر تحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.

وحل الجيش المغربي في المرتبة السابعة تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعًا، بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الإفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشًا.

وبذلك سيطرت الجيوش العربية على صدارة الترتيب القاري، إذ لم يتخللهم سوى الجيش الجنوب الإفريقي بالمركز الثالث، وجيوش نيجيريا وأنجولا وإثيوبيا بالمراكز الرابع والخامس والسادس.

موضوعات متعلقة

أميرة ملش تكتب: مصر بتكبر رغم الصعب

مصر الأول عربيًا والعاشر عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم

أضعف 10 جيوش حول العالم

اقرأ أيضًا
منذ يوم

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟

منذ 3 أيام

التخطيط تنشر أهم 18 خدمة حكومية يجرى تطويرها وميكنتها

منذ 4 أيام

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

منذ اسبوع

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ اسبوع

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر

منذ اسبوع

الصحة: حملات موسعة على المراكز والعيادات الخاصة بالمحافظات الأسبوع الجارى

الآن

فرنسا: سوريا وروسيا تمنعان المفتشين من دخول دوما

جيش الاحتلال يُعرب عن قلقه من «مسيرات العودة»

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

عاجل.. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف مخيم «اليرموك»

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ننشر أول فيديو من عزاء والد شيرين عبدالوهاب

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

ألبومات الصور

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

أصالة وأنغام في عزاء والد شيرين عبدالوهاب (صور)

شيرين عبدالوهاب تتلقى عزاء والدها (صور)

نجم الساعة

يسوع وراء القضبان.. تحويل أخطر سجن فى العالم إلى كنيسة.. ونزلاؤه من المافيا إلى الصلاة

ads
الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ننشر أول فيديو من عزاء والد شيرين عبدالوهاب

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

كشكول

" سر العودة" يختتم الانشطة الطلابية للجامعة البريطانية

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في لقاء مفتوح بـ"ألسن عين شمس "

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي يشارك في اليوم الرياضي بجامعة عين شمس.. الإثنين

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الجزائر تؤمن احتياجاتها المائية بـ31 مليار دينار

اكتشاف الهرم التاسع بالسودان

البنك الدولي يؤكد دعمه للمشروعات الإصلاحية بتونس

ads
منوعات

فيديوجراف.. «ضحايا الحوت الأزرق في تزايد والزعيم يعود للسينما» أبرز أخبار اليوم

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

ولاد الكار

«الدستور» تحتفل بعقد قران أميرة ملش وعلاء الغطريفي (صور)

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك