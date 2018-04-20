«جلوبال فاير باور»: مصر والجزائر أقوى جيوش إفريقيا في 2018

أشار تقرير لمنظمة «جلوبال فاير باور» الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، إلى أن مصر والجزائر تحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.



وحل الجيش المغربي في المرتبة السابعة تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعًا، بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الإفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشًا.



وبذلك سيطرت الجيوش العربية على صدارة الترتيب القاري، إذ لم يتخللهم سوى الجيش الجنوب الإفريقي بالمركز الثالث، وجيوش نيجيريا وأنجولا وإثيوبيا بالمراكز الرابع والخامس والسادس.

