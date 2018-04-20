ضبط «المزيكاتي» هارب من جناية حريق عمد بطنطا

تمكن رجال مباحث قسم ثان طنطا بالغربية، من ضبط "المزيكاتي" مسجل شقى هارب من جناية حريق عمد.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود اخطار من مأمور قسم ثان طنطا، بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم وباشراف المقدم وليد الصواف مفتش المباحث من ضبط "محمد ع ا " 37 عاما عاطل وشهرته "المزيكاتى" ومقيم بمنطقة القرشى دائرة ثان طنطا، مسجل شقى خطر والمطلوب ضبطه فى جناية حريق عمد.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.