اليوم.. عمومية نقابة العاملين بالمرافق تقر تعديلات اللوائح النوعية

تواصل النقابات العامة العمالية عقد جمعايتها العمومية، لتوفيق أوضاعها وأوضاع اللجان النقابية التابعة لها، من خلال إقرار تعديلات اللوائح النوعية؛ استعدادًا لإجراء الانتخابات العمالية الشاملة، منتصف مايو المقبل، حيث تعقد، اليوم السبت، النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة عادل نظمي، جمعيتها العمومية.





وقال الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة، إن عمومية النقابة ستقر خطة نشاط النقابة في المرحلة المقبلة، تماشيًا مع متطلبات تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والإسكان والمياه التي يعمل بهم نصف مليون عامل، وأن الخطة تضمن التوسع في برامج التدريب المهني في هذه المشروعات وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم.



كما يتم في المؤتمر إقرار تعديلات اللوائح المالية والإدارية للعمل النقابي، حيث تضم النقابة 150 لجنة نقابية، في مواقع العمل المختلفة.