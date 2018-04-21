اليوم.. عمومية نقابة العاملين بالمرافق تقر تعديلات اللوائح النوعية
تواصل النقابات العامة العمالية عقد جمعايتها العمومية، لتوفيق أوضاعها وأوضاع اللجان النقابية التابعة لها، من خلال إقرار تعديلات اللوائح النوعية؛ استعدادًا لإجراء الانتخابات العمالية الشاملة، منتصف مايو المقبل، حيث تعقد، اليوم السبت، النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة عادل نظمي، جمعيتها العمومية.
كما يتم في المؤتمر إقرار تعديلات اللوائح المالية والإدارية للعمل النقابي، حيث تضم النقابة 150 لجنة نقابية، في مواقع العمل المختلفة.