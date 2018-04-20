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حوادث
الجمعة 20/أبريل/2018 - 11:05 م

ضبط عاطل بحوزته أسلحة وذخائر بدون ترخيص في طنطا

المتهم
المتهم
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2136764

تمكن ضباط البحث الجنائي في طنطا، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا ومعاونوه، من ضبط المدعو "ع.م" مقيم دائره مركز أبوقرقاص محافظة المنيا وله محل إقامة بالرجدية مركز طنطا، وبحوزته 2 سلاح نارى بندقية خرطوش وفرد و3 طلقات بدون ترخيص.

تم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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