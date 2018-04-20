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اقتصاد
الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:59 م

الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

الدولار يسجل أعلى
dostor.org/2136761

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة عملات اليوم الجمعة، مع صعود عوائد السندات الأمريكية في الوقت الذي هبط فيه الجنيه الاسترليني في أعقاب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال وتعليقات من محافظ بنك إنجلترا المركزي تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يكون بخطى سريعة.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار وسجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين مع تقليص المستثمرين مراهناتهم القياسية المرتفعة قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم؛ ومن المتوقع إلى حد كبير ألا يبدي صانعو السياسات أي إشارات إلى تغيير في السياسة النقدية.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع الأولية لضغوط من تراجع الأسهم الصينية، حيث سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياتهما في أسبوعين على الأقل.

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