كريم محسن يستعد لتصوير «شكرا لخدماتك»
يستعد المطرب كريم محسن لتصوير أحدث أغنيات ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد على اسمه، وهي «شكرا لخدماتك».
الكليب سيتم تصويره خلال أيام، ومن إخراج مصطفى عامر وتأليف هاني سارو، وتوزيع زوم، وألحان كريم محسن.
يستعد المطرب كريم محسن لتصوير أحدث أغنيات ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد على اسمه، وهي «شكرا لخدماتك».
الكليب سيتم تصويره خلال أيام، ومن إخراج مصطفى عامر وتأليف هاني سارو، وتوزيع زوم، وألحان كريم محسن.
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