مليون دولار لمن يُدلي بمعلومة عن صحفي أمريكي فُقد بسوريا

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحفى أوستن تايس، الذى اختفى فى سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.



وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالى (اف. بى. آي) العرض، مؤكدا عدم علاقته بـ"أى حدث معين"، وقد يكون تايس الصحفى الأمريكى الوحيد المحتجز حاليا فى سوريا التى أصبحت أحد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.



وسيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التى تؤدى مباشرة إلى مكانه واسترداده والعودة الآمنة للمراسل.



وعمل تايس وهو صحفى مستقل مع "ماكلاتشى نيوز" و"واشنطن بوست" وقناة "سى بى إس"، وغيرها من وسائل الإعلام بما فى ذلك وكالة فرانس برس، و"بى بى سي" و"أسوشيتد برس".



واختطف فى 14 أغسطس 2012 قرب دمشق بعد أيام من عيد ميلاده الـ31.