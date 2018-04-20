4 لقطات تلخّص عزاء والد شيرين عبدالوهاب (صور)
انتهى منذ قليل عزاء والد الفنانة شيرين عبدالوهاب الذي أقيم في دار مناسبات «المشير طنطاوي» في ضاحية التجمّع الخامس، وسط حضور فني محدود.
«الدستور» ترصد أبرز ما حدث في العزاء:
* شيرين تحطّم هاتف صحفيّة
حطمّت شيرين، هاتف صحفية صورّت مراسم العزاء، رغم قرار الأولى بمنع تغطية المناسبة إعلاميًا وصحفيًا، وأجبرتها على حذف الصور.
* حسام حبيب ووالده يستقبلان المعزين في سرادق الرجال
وقف المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، ووالده حسين حبيب، لاستقبال المعزين من الرجال، وارتدي حسام حبيب بدلة كحلي اللون.
* فنانون يعزون شيرين في سرادق السيدات
حرص عدد من الفنانين الرجال على الدخول إلى سرادق السيدات لمواساة شيرين ووالدتها.
* أبرز الحضور
حرص عدد من الفنانين على تعزية شيرين في وفاة والدها أبرزهم: أصالة وأنغام وسميرة سعيد ولطيفة وكندة علوش ومني زكي وسمية الخشاب وكارمن سليمان وشذى وكريم محسن ومحمد محيي، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية وفاء الكيلاني.