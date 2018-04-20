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الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:54 م

خلل فني يعطل المواقع الإلكترونية لحكومة الأردن

خلل فني يعطل المواقع
وكالات
dostor.org/2136753

توقف عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية الحكومية الأردنية على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الجمعة، عن العمل بسبب خلل فني.

وقال مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطنى الأردنى، المهندس بهاء الدين الخصاونة، فى تصريح اليوم، إن سبب العطل غير معروف، لافتا إلى أن الجهات المختصة تعمل على إصلاح العطل.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن من بين المواقع التى توقفت عن العمل موقع رئاسة الوزراء ووزارات العمل والداخلية والخارجية ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضريبة الدخل وهيئة الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطنى وأمانة عمان والأحوال المدنية والجوازات، وغيرها.

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