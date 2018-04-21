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السبت 21/أبريل/2018 - 07:31 ص

تفاصيل خطة تطوير مستشفيات الصحة النفسية بالجمهورية

الدكتورة منن عبدالمقصود،
الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية
فاتن خديوى
dostor.org/2136745

كشفت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، عن خطة تطوير مستشفيات الصحة النفسية بالمحافظات، التى سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، والتى تشمل الانتهاء من إنشاء مستشفيين جديدين بسوهاج ودمياط، إلى جانب تطوير مستشفيات العباسية وطنطا وحلوان وبورسعيد، بما ستساهم فى تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.

وأضافت "عبدالمقصود"، فى تصريح لـ "الدستور"، أن الخطة تشمل إنشاء مستشفى سوهاج للصحة النفسية بسعة 99 سريرًا بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيه، تشمل 45 مليون جنيه إنشاءات و13 مليون تجهيزات طبية، وإنشاء مستشفى دمياط للصحة النفسية والعصبية سيتم الانتهاء منها فى مايو 2018 بسعة 200 سرير بإجمالى تكلفة 73 مليون جنيه شاملة 55 مليون جنيه إنشاءات و18 مليون جنيه تجهيزات طبية.

وأوضحت أن خطة تطوير مستشفى العباسية تشمل أقسام: "30 أ، و30 ب، وأول علوى، وأول سفلى"، بوحدة الرجال المطور، وقسم 29 بوحدة السيدات المطور، مشيرة إلى أنه تم إعداد تصميمات التطوير لتناسب المعايير الحديثة المعتمدة والأسس التصميمية لتناسب السعة السريرية، بالإضافة إلى التصميم والطراز المعمارى للمستشفى كواحدة من أعرق مستشفيات الطب النفسى على مستوى العالم، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت أمين عام الصحة النفسية، أن تطوير مستشفى حلوان للصحة النفسية يشمل بعض أقسام العلاج الداخلي والمسرح بتكلفة تبلغ 10 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير 3 مراحل من مستشفى طنطا للصحة النفسية، تشمل المرحلة الأولى تطوير العيادات الخارجية والدور الإدارى، وتشمل المرحلة الثانية المطبخ والغسالة وقاعة التدريب، وتشمل المرحلة الثالثة أقسام الرجال والسيدات بالدور العلوى، لافتة إلى أنه يتبقى تطوير المرحلتين الرابعة والخامسة وتشمل أقسام الرجال بالدور السفلى والصيدلية والواجهة الأمامية.

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