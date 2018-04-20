«التموين» تناقش دور التجارة الداخلية في الاقتصاد القومي

عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين، الاجتماع التنسيقي الثاني لممثلي الجامعات المصرية، لبحث دور التجارة الداخلية في الاقتصاد القومي، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات له اليوم، إنه سيتم تقسيم الجامعات إلى مجموعات عمل، وفقا للتقسيم الجغرافي للجامعة، بهدف تكوين منظومة متكاملة وبنية، أساسية لتطوير التجارة الداخلية وتقديم صورة واضحة للتجارة الداخلية وآلياتها، لافتا إلى أن الهدف من التعاون بين الجهاز ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والجامعات، أن يضم الجهاز بنك أفكار ويتحول لذراع استشارية من خلال أساتذة الجامعات كل فى محافظته والمساعدة فى تقييم النماذج المطروحة للاستثمار فى كل محافظة.



