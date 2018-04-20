«المراغي» يطالب النقابات العامة بإنشاء عيادات خاصة للعاملين

طالب النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للعمال، النقابات العمالية بتقديم خدمات صحية للأعضاء وأسرهم، عن طريق إنشاء عيادات طبية خاصة بكل نقابة عامة، وليس إنشاء مستشفيات، وأن تكون هناك خدمات متميزة للأعضاء وزيادة أسهم كل نقابة في أسهم الأكاديمية العمالية التي تم إنشاؤها على مساحة خمسة أفدنة.



وأشار «المراغي»، خلال الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إلى أن هذه الأكاديمية التي أقامها الاتحاد العام للعمال ستكون منارة علمية في فروع الهندسة، وسيكون هناك تعليم لأبناء العاملين فيها بمبالغ قليلة بدلا من تعليمهم في كليات الهندسة الخاصة بمبالغ كبيرة، وضرورة الاهتمام بالتثقيف العمالي في كافه فروع العمل النقابي، وخاصة الشباب الذين سينضمون للحركة النقابية بعد إجراء الانتخابات التي ستجرى بعد أسابيع قليلة.