30 ألف شخص يتظاهرون في أرمينيا ضد الرئيس

تظاهر نحو 30 ألف شخص بحسب صحفيين، اليوم، في يريفان عاصمة أرمينيا، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 230 شخصا في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان.



وسار مئات المتظاهرين بشوارع يريفان رافعين أعلاما أرمينية أو لافتات كتب عليها "سركيسيان ديكتاتور" وحاولوا وقف حركة السير.



وقال المتظاهر موشيج ختشاريان العاطل عن العمل إن "الفساد والظلم يخنقان هذا البلد. لم نعد قادرين على التحمل، إن سركيسيان مسئول عن هذا الوضع"، وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال نحو 230 شخصا.



وصرح زعيم المعارضة نيكول باشينيان للصحفيين: "نحظى بتأييد ثمانين فى الامئة من الناس وحان الوقت ليدرك سيرج سركيسيان أن عليه الرحيل".



وقال باشينيان إن "الآلية التى نلجأ اليها هى آلية العصيان المدني"، وأضاف أن "الثورة المخملية ليست مطلبا نتوجه به إلى السلطات بل تحرك للشعب الذى يريد أن تكف كل مؤسسات الدولة عن الامتثال لسيرج سركيسيان والوقوف إلى جانب الشعب بما فيه الشرطة". كذلك، سجلت تظاهرات فى غومري، ثانى مدن البلاد.