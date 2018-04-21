القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 07:32 ص

«الجمعيات الزراعية»: صرف 30% من أسمدة الموسم الصيفى

علي عودة، رئيس الجمعية
علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان
عبد الناصر محمد
dostor.org/2136737

قال علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، إن المزارعين يرغبون فى أن الحصول على كافة احتياجاتهم من الأسمدة دفعة واحدة؛ لتقليل تكلفة النقل عند الذهاب للجمعيات، مشيرًا إلى أن الجمعيات لديها 350 ألف طن مخزن من الأسمدة، ويتم حاليًا الصرف للخضار والموالح والذرة ومساحات القطن والأرز، لافتًا إلى أنه تم صرف 30 ٪ من الاحتياجات السمادية للزراعات الصيفية، وجاري صرف الكميات الباقية.

وأضاف "عودة"، في تصريح لـ" الدستور"، أنه لا يوجد سوق سوداء، وأن الصرف للكميات من الأسمدة لا يكفي، لافتًا إلى أن المزارعين يسعون لاستكمال الحصص من السوق السوداء، مشيرًا إلى أن المزارعين لا يستخدمون السماد البلدي، حيث وصل سعر مقطورة السماد البلدي إلى 250 جنيهًا.

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