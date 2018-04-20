النفط يتعافى بعد هبوطه إثر انتقاد ترامب لـ«أوبك»

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتستقر بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة أثارته انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور أوبك في دفع الأسعار العالمية للخام إلى الصعود.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.06 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 7 سنتات إلى 68.40 دولار للبرميل.



واتهم ترامب، اليوم الجمعة، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع" بعد أكثر من عام على اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.



وأثارت انتقادات ترامب ردود فعل من الدول المنتجة للنفط مع تراجع أسعار الخام عقب تعليقاته.