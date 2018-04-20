القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

اقتصاد
الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:27 م

النفط يتعافى بعد هبوطه إثر انتقاد ترامب لـ«أوبك»

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2136734

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتستقر بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة أثارته انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور أوبك في دفع الأسعار العالمية للخام إلى الصعود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.06 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 7 سنتات إلى 68.40 دولار للبرميل.

واتهم ترامب، اليوم الجمعة، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع" بعد أكثر من عام على اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.

وأثارت انتقادات ترامب ردود فعل من الدول المنتجة للنفط مع تراجع أسعار الخام عقب تعليقاته.

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار النفط اليوم.. والبرميل يسجل 64.81 دولار

تراجع أسعار النفط اليوم.. البرميل يُسجل 62.59 دولار

64.33 دولار.. سعر برميل النفط اليوم

أسعار النفط تحقق مكاسب خلال نهاية أسبوع

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ اسبوع

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

خطة بديلة بعد انتهاء مهلة مفاوضات سد النهضة

هالة السعيد: حسم التعيينات الجديدة أواخر رمضان.. وحركة تنقلات بين الموظفين

طلاب أمريكيون ينظمون إضرابًا احتجاجًا على العنف المسلح

لعنة الكارما.. هيفاء تاجرة آثار تنتقم من أعدائها بعد الخروج من السجن

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تقارير سودانية: الحديث عن إفلاس الدولة وراء إقالة وزير الخارجية

ألبومات الصور

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

أصالة وأنغام في عزاء والد شيرين عبدالوهاب (صور)

شيرين عبدالوهاب تتلقى عزاء والدها (صور)

نجم الساعة

يسوع وراء القضبان.. تحويل أخطر سجن فى العالم إلى كنيسة.. ونزلاؤه من المافيا إلى الصلاة

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تقارير سودانية: الحديث عن إفلاس الدولة وراء إقالة وزير الخارجية

كشكول

" سر العودة" يختتم الانشطة الطلابية للجامعة البريطانية

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في لقاء مفتوح بـ"ألسن عين شمس "

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي يشارك في اليوم الرياضي بجامعة عين شمس.. الإثنين

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

الأمصار

مصير المصري صالح جمعة مجهول مع الفيصلي السعودي

فلسطين.. تشييع جثمان الطفل الشهيد (صور)

بالتفاصيل.. مناطق المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

محكمة إيطالية تدين الحكومة بسبب التفاوض مع المافيا

دي ميستورا: ندعم كل سبل التفاوض في سوريا

ads
منوعات

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

ولاد الكار

«الدستور» تطلق «D news».. تطبيق جديد يجمع كل أخبار العالم

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك