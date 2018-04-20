نائب: البرلمان سيناقش الدراسات الاكتوارية لسعر القمح الجديد

أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تحديد سعر القمح بواقع 600 جنيه للإردب، أو الإقناع بثبات القيمة التي حددتها الوزارة سيكون وفقًا لعقد جلسات حوار بين الحكومة والبرلمان لفحص الدراسات الاكتوارية التي أعدتها وزارتا المالية والزراعة قبل إعلان السعر، وذلك لأن الزيادة لم ولن تكون عشوائية.



وأوضح أن الدراسات الموضوعية هي التي تفرض السعر بما يحقق رضا الطرفين (الفلاحين) من حيث تحقيق هامش ربح مناسب، و(الحكومة) من حيث عدم الإثقال على خزانة الدولة.



وأضاف ملك، لـ«الدستور»، أن الهدف النهائي من كل هذه المشاورات هو جذب الفلاحين للتوريد للحكومة بما يحقق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه بالتعاون مع البرلمان.



