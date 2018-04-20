القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

سياسي
الجمعة 20/أبريل/2018 - 10:21 م

نائب: البرلمان سيناقش الدراسات الاكتوارية لسعر القمح الجديد

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك
عائشة حسن
dostor.org/2136732

أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تحديد سعر القمح بواقع 600 جنيه للإردب، أو الإقناع بثبات القيمة التي حددتها الوزارة سيكون وفقًا لعقد جلسات حوار بين الحكومة والبرلمان لفحص الدراسات الاكتوارية التي أعدتها وزارتا المالية والزراعة قبل إعلان السعر، وذلك لأن الزيادة لم ولن تكون عشوائية.

وأوضح أن الدراسات الموضوعية هي التي تفرض السعر بما يحقق رضا الطرفين (الفلاحين) من حيث تحقيق هامش ربح مناسب، و(الحكومة) من حيث عدم الإثقال على خزانة الدولة.

وأضاف ملك، لـ«الدستور»، أن الهدف النهائي من كل هذه المشاورات هو جذب الفلاحين للتوريد للحكومة بما يحقق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وهذا ما تسعى الحكومة لتحقيقه بالتعاون مع البرلمان.

موضوعات متعلقة

«الإصلاح الزراعى»: جاهزون لتسلم محصول القمح من الفلاحين

برلمانى: الحكومة أربكت الفلاحين بتأخر إعلان أسعار توريد القمح

«زراعة المنوفية»: بدء استلام القمح من الفلاحين.. الأحد

برلماني: الحكومة أجرت دراسات موضوعية قبل إعلان سعر القمح

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

ننشر أول فيديو من عزاء والد شيرين عبدالوهاب

فرنسا: سوريا وروسيا تمنعان المفتشين من دخول دوما

جيش الاحتلال يُعرب عن قلقه من «مسيرات العودة»

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ننشر أول فيديو من عزاء والد شيرين عبدالوهاب

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

ألبومات الصور

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

أصالة وأنغام في عزاء والد شيرين عبدالوهاب (صور)

شيرين عبدالوهاب تتلقى عزاء والدها (صور)

نجم الساعة

يسوع وراء القضبان.. تحويل أخطر سجن فى العالم إلى كنيسة.. ونزلاؤه من المافيا إلى الصلاة

ads
الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ننشر أول فيديو من عزاء والد شيرين عبدالوهاب

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

كشكول

" سر العودة" يختتم الانشطة الطلابية للجامعة البريطانية

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في لقاء مفتوح بـ"ألسن عين شمس "

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي يشارك في اليوم الرياضي بجامعة عين شمس.. الإثنين

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الجزائر تؤمن احتياجاتها المائية بـ31 مليار دينار

اكتشاف الهرم التاسع بالسودان

البنك الدولي يؤكد دعمه للمشروعات الإصلاحية بتونس

ads
منوعات

فيديوجراف.. «ضحايا الحوت الأزرق في تزايد والزعيم يعود للسينما» أبرز أخبار اليوم

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

ولاد الكار

«الدستور» تحتفل بعقد قران أميرة ملش وعلاء الغطريفي (صور)

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك