توريد 1492 طن قمح إلى شون وهناجر دمياط

كشف المهندس سمير عثمان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في دمياط، أن عملية توريد القمح للشون والهناجر، التي بدأت يوم الأحد الماضي، تسير دون أي مشاكل، إذ تم توريد 1492 طن قمح إلى جميع شون وهناجر دمياط، منذ بدء تسليم محصول القمح.



وأوضح «عثمان» في بيان، اليوم السبت، أن هناك لجانا من الإدارات التموينية والزراعية تشرف على استلام القمح من المزارعين وفحص جودته قبل الاستلام، على أن يتم صرف مستحقات المزارعين فورا، تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط.

